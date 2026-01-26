PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Versuchter Raub im Pontviertel - Männer werden attackiert, Täter flüchten

Aachen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24.01.26) sind zwei Männer in der Innenstadt von einer Personengruppe angesprochen und attackiert worden. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht die Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 24-jährigen Männer aus Herzogenrath und Aachen gegen 3 Uhr in der Straße "Marienbongard" unterwegs, als ihnen eine Gruppe (ungefähr sechs bis zehn Männer) entgegenkam. Unmittelbar habe die Gruppe angefangen, auf die beiden Männer einzuschlagen. Als der Herzogenrather zu Boden ging, griff einer der Tatverdächtigen in dessen Hosentasche. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Direkt danach flüchtete die Personengruppe Richtung einer Bankfiliale in der Pontstraße. Die beiden Männer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nur einen der Tatverdächtigen konnten die beiden verletzten Männer beschreiben. Er soll eine beige Jacke mit Fellkapuze und eine beige Mütze getragen haben.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubs aufgenommen. Dringend gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen und/ oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können. Während der Bürozeiten erreichen Sie das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241- 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

