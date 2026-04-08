Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 23-Jähriger mit Stichwaffe verletzt - Tatverdächtiger festgenommen 45470 Mülheim an der Ruhr

Essen (ots)

45470 MH-Altstadt: Ostermontag (6. April) kam es in einer Wohnung Am Eisenstein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte ein 62-jähriger Mülheimer einen 23-Jährigen aus Oberhausen mit einer Stichwaffen lebensgefährlich. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen und hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 17:30 Uhr kam es zu einem innerfamiliären Streit zwischen den beiden Männern mit deutscher Staatsangehörigkeit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurde der 23-Jährige durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den Mann umgehend und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 62-jährige wurde von der Polizei in der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen.

Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet, die bereits am Montag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt hat.

Gegen den 62-jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Dienstag (7. April) ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Dieser wurde zunächst unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Bei dem 23-Jährige besteht keine konkrete Lebensgefahr mehr.

Die Hintergründe der Tat sind Teil der weitere Ermittlungen./hey

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