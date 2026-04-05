Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Stark alkoholisierte Jugendliche greift Beamte an - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 4. April leistete eine junge Deutsche im Essener Hauptbahnhof massiven Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die alkoholisierte Essenerin griff dabei Einsatzkräfte der Bundespolizei tätlich an und bespuckte diese.

Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei die 16-Jährige an Gleis 11. Die Jugendliche befand sich in einem augenscheinlich stark alkoholisierten Zustand, weshalb sie zum Schutz ihrer Person in Gewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Essen zugeführt wurde. Noch während der ersten polizeilichen Maßnahmen versuchte sie zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Nacheile durch die Uniformierten gestellt werden. Bei der anschließenden Verbringung in den Gewahrsamsbereich griff sie einen Polizeibeamten mittels Schlägen an und bespuckte ihn. Der Beamte konnte die Angriffe abwehren und blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Essenerin einen Wert von rund 2,3 Promille.

Aufgrund ihres Zustandes wurde sie nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durch den angeforderten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizisten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

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