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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ferienzeit ist Reisezeit - Bundespolizei warnt am Aachener Hauptbahnhof vor Taschendieben

Aachen (ots)

Mit Beginn der Osterferien warnt die Bundespolizei in Aachen vor Taschendieben und gibt Reisenden wichtige Verhaltenstipps.

Zum Beginn der Osterferien führte die Bundespolizei am heutigen Vormittag eine Präventionsaktion am Hauptbahnhof Aachen durch. Gemeinsam mit einem Präventionsbeamten wurden zahlreiche Reisende gezielt angesprochen und über die Vorgehensweisen von Taschendieben informiert.

Gerade während der Ferienzeit nutzen Täter das erhöhte Personenaufkommen in Bahnhöfen und Zügen aus. Besonders beim Ein- und Aussteigen sowie in dichtem Gedränge kommt es immer wieder zu Diebstählen. Häufig agieren die Täter in Gruppen und nutzen gezielte Ablenkungsmanöver.

Um den "Langfingern" keine Chance zu geben, geben die Beamten den Reisenden wichtige Hinweise und erläutern typische Vorgehensweise der Täter

Die wichtigsten Hinweise der Bundespolizei:

   -	Wertgegenstände nah am Körper tragen, idealerweise in 
verschlossenen Innentaschen -	Taschen stets geschlossen halten und 
mit der Verschlussseite zum Körper tragen -	Im Gedränge besonders 
aufmerksam sein -	Rucksäcke vorne tragen, wenn es eng wird -	Nur 
notwendiges Bargeld mitführen -	Bei Ablenkungsversuchen besonders 
wachsam sein

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass sich viele Diebstähle bereits durch umsichtiges Verhalten vermeiden lassen. Ziel der Präventionsarbeit ist es, das Sicherheitsbewusstsein der Reisenden nachhaltig zu stärken.

Sollten dennoch Wertgegenstände entwendet werden, wird empfohlen, umgehend Anzeige bei der Bundespolizei zu erstatten. Bei Verlust von Kreditkarten ist unverzüglich die Sperrnummer 116 116 zu kontaktieren.

Die Bundespolizei ist für Sie bundesweit rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 - 6 888 000 erreichbar.

Trotz aller Sensibilisierung wünscht die Bundespolizei allen Reisenden sowie ihren Familien schöne, erholsame und vor allem sichere Osterferien.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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