Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub an der Tannenbergstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 18.03.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es an der Tannenbergstraße zu einem Raubdelikt. Eine 79-jährige Frau war auf einem Supermarkt Parkplatz an der Tannenbergstraße auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie durch einen Unbekannten zu Boden gebracht wurde. Der männliche Täter versuchte in der Folge wiederholt der Frau ihre Goldkette vom Hals zu reißen. Als dies misslang flüchtete der Mann in Richtung Steinbecker Meile. Der Unbekannte wird als circa 1,70m groß und 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen weißen Kapuzenpullover oder eine weiße Jacke sowie eine dunkle Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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