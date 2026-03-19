PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrug löst zwei Verfolgungsfahrten durch Solingen aus

Wuppertal (ots)

Am späten Mittwochabend (18.03.2026, 22:15 Uhr) meldete ein 
24-jähriger Mann zunächst einen Betrug und gab anschließend Hinweise,
die zwei weitere Einsätze auslösten und zu Verfolgungsfahrten 
führten.  

Der 24-Jährige verabredete sich mit einem 26-jährigen Mann, der über 
eine Internetplattform einen Audi A7 zum Verkauf anbot. Mittwochabend
trafen sich die Männer zur Kaufabwicklung. Der 24-Jährige übergab dem
Verkäufer die vereinbarte fünfstellige Bargeldsumme in einem Imbiss. 
Als er mit dem ausgehändigten Schlüssel das Fahrzeug auf dem 
angegebenen Parkplatz suchte, war dieses nicht mehr dort. 
Anschließend zeigte der Geschädigte den Betrug an.  

Gegen 23:00 Uhr meldete der Geschädigte, den Audi in der Klauberger 
Straße gesichtet zu haben. Eingesetzte Polizeibeamte nahmen die Suche
nach dem Fahrzeug auf und sahen es fahrend in der Kuller Straße. Als 
der Audi in die Sudentenstraße einfuhr, brach der Sichtkontakt jedoch
ab. 

Gegen 00:20 Uhr meldete sich der Betrogene erneut über den Notruf, da
er das Fahrzeug ein weiteres Mal gesehen habe. Polizeibeamte 
sichteten das Fahrzeug nun in der Wupperstraße und nahmen die 
Verfolgung ein weiteres Mal auf. Unmittelbar danach gaben sie dem 
Audi-Fahrer Anhaltesignale, die er ignorierte. Der Fahrer missachtete
mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie rot zeigende 
Ampeln und entzog sich über mehrere innerstädtische Straßen der 
Kontrolle. Auf der Konrad-Adenauer-Straße brach der Sichtkontakt zu 
dem Verfolgten ab.

Ermittlungen bei dem Fahrzeughalter ergaben, dass er nicht mehr im 
Besitz des Fahrzeugs sei und lediglich die Umschreibung der 
Zulassungsbescheinigung Teil I und II noch nicht erfolgte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren