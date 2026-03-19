Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrug löst zwei Verfolgungsfahrten durch Solingen aus

Wuppertal (ots)

Am späten Mittwochabend (18.03.2026, 22:15 Uhr) meldete ein 24-jähriger Mann zunächst einen Betrug und gab anschließend Hinweise, die zwei weitere Einsätze auslösten und zu Verfolgungsfahrten führten. Der 24-Jährige verabredete sich mit einem 26-jährigen Mann, der über eine Internetplattform einen Audi A7 zum Verkauf anbot. Mittwochabend trafen sich die Männer zur Kaufabwicklung. Der 24-Jährige übergab dem Verkäufer die vereinbarte fünfstellige Bargeldsumme in einem Imbiss. Als er mit dem ausgehändigten Schlüssel das Fahrzeug auf dem angegebenen Parkplatz suchte, war dieses nicht mehr dort. Anschließend zeigte der Geschädigte den Betrug an. Gegen 23:00 Uhr meldete der Geschädigte, den Audi in der Klauberger Straße gesichtet zu haben. Eingesetzte Polizeibeamte nahmen die Suche nach dem Fahrzeug auf und sahen es fahrend in der Kuller Straße. Als der Audi in die Sudentenstraße einfuhr, brach der Sichtkontakt jedoch ab. Gegen 00:20 Uhr meldete sich der Betrogene erneut über den Notruf, da er das Fahrzeug ein weiteres Mal gesehen habe. Polizeibeamte sichteten das Fahrzeug nun in der Wupperstraße und nahmen die Verfolgung ein weiteres Mal auf. Unmittelbar danach gaben sie dem Audi-Fahrer Anhaltesignale, die er ignorierte. Der Fahrer missachtete mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie rot zeigende Ampeln und entzog sich über mehrere innerstädtische Straßen der Kontrolle. Auf der Konrad-Adenauer-Straße brach der Sichtkontakt zu dem Verfolgten ab. Ermittlungen bei dem Fahrzeughalter ergaben, dass er nicht mehr im Besitz des Fahrzeugs sei und lediglich die Umschreibung der Zulassungsbescheinigung Teil I und II noch nicht erfolgte.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell