Polizei Wuppertal

POL-W: W 82-Jährige entfernt sich nach Unfall ohne Erste Hilfe zu leisten - Polizei stellt Führerschein sicher

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (17.03.2026, 11:30 Uhr) erlitt ein 91-Jähriger Verletzungen, als er beim Einparkvorgang einer 82-Jährigen angefahren wurde. Der Senior befand sich mit seinem Rollator auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Hatzfelder Straße. Als er am Fahrzeugheck des VW der Rentnerin entlangging, fuhr diese mit ihrem Pkw rückwärts um die Parkposition zu ändern. Dabei stieß der VW mit dem 91-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte der Mann mit seinem Rollator zu Boden und erlitt Verletzungen. Anschließend stieg die 82-Jährige aus ihrem Auto. Als sie auf die Situation aufmerksam gemacht wurde, entfernte sie sich zu Fuß von der Örtlichkeit ohne dem Gestürzten Hilfe zu leisten. Die eingesetzten Beamten trafen die Unfallverursacherin im Lebensmittelgeschäft an. Ihren Führschein stellten sie sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Der Rettungsdienst brachte den 91-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

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