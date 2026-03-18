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Polizei Wuppertal

POL-W: W 82-Jährige entfernt sich nach Unfall ohne Erste Hilfe zu leisten - Polizei stellt Führerschein sicher

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (17.03.2026, 11:30 Uhr) erlitt ein 91-Jähriger 
Verletzungen, als er beim Einparkvorgang einer 82-Jährigen angefahren
wurde. 

Der Senior befand sich mit seinem Rollator auf dem Parkplatz eines 
Lebensmitteldiscounters an der Hatzfelder Straße. Als er am 
Fahrzeugheck des VW der Rentnerin entlangging, fuhr diese mit ihrem 
Pkw rückwärts um die Parkposition zu ändern. Dabei stieß der VW mit 
dem 91-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte der Mann mit seinem 
Rollator zu Boden und erlitt Verletzungen. 

Anschließend stieg die 82-Jährige aus ihrem Auto. Als sie auf die 
Situation aufmerksam gemacht wurde, entfernte sie sich zu Fuß von der
Örtlichkeit ohne dem Gestürzten Hilfe zu leisten. 

Die eingesetzten Beamten trafen die Unfallverursacherin im 
Lebensmittelgeschäft an. Ihren Führschein stellten sie sicher und 
untersagten ihr die Weiterfahrt. 

Der Rettungsdienst brachte den 91-Jährigen zur Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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