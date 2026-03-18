Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 33-Jähriger nach Flucht festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 17.03.2026, gegen 18:00 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Hochstraße einen Mercedes E53 AMG zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Hierbei zwang er durch seine Fahrmanöver andere Fahrzeugführer und sogar einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen der Feuerwehr zu einer Notbremsung. Durch Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug in der Nevigeser Straße angetroffen werden. Ein Mantrailer-Hund, der wegen eines anderen Einsatzes vor Ort war, konnte eine Spur wittern und die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Nevigeser Straße führen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch die zuständige Richterin ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Im Gebäude wurde der Tatverdächtige 33-jährige Türke angetroffen und festgenommen. Gegen ihn besteht hier unter anderen der Vorwurf der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Zudem wird er aktuell von der Staatsanwaltschaft Hagen mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Dort steht eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen versuchten besonders schweren Raubes zum Strafantritt an. Im Rahmen seiner Flucht soll der 33-Jährige zudem mit seinem Mercedes auf der Hochstraße mit dem Opel Corsa eines 41-jährigen Mannes zusammengestoßen sein. Der 41-Jährige wurde bei der Karambolage leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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