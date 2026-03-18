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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 33-Jähriger nach Flucht festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 17.03.2026, gegen 18:00 Uhr, beabsichtigte eine 
Streifenwagenbesatzung auf der Hochstraße einen Mercedes E53 AMG zu 
kontrollieren. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch mit 
überhöhter Geschwindigkeit und unter Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer. Hierbei zwang er durch seine Fahrmanöver andere 
Fahrzeugführer und sogar einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen 
der Feuerwehr zu einer Notbremsung.

Durch Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug in der Nevigeser Straße 
angetroffen werden. Ein Mantrailer-Hund, der wegen eines anderen 
Einsatzes vor Ort war, konnte eine Spur wittern und die Einsatzkräfte
zu einem Mehrfamilienhaus in der Nevigeser Straße führen. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch die zuständige 
Richterin ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Im Gebäude wurde der 
Tatverdächtige 33-jährige Türke angetroffen und festgenommen. Gegen 
ihn besteht hier unter anderen der Vorwurf der Teilnahme an einem 
nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Zudem wird er aktuell von der 
Staatsanwaltschaft Hagen mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. 
Dort steht eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen 
versuchten besonders schweren Raubes zum Strafantritt an.

Im Rahmen seiner Flucht soll der 33-Jährige zudem mit seinem Mercedes
auf der Hochstraße mit dem Opel Corsa eines 41-jährigen Mannes 
zusammengestoßen sein. Der 41-Jährige wurde bei der Karambolage 
leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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