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Polizei Wuppertal

POL-W: W Garagenbrand in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.03.2026, 19:35 Uhr) brannte in Langerfeld eine 
Garage.

Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr Flammen aus einer Garage an der 
Straße Klippe.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch den Gebrauch von
Silvesterböllern ausgelöst worden sein.

Zuvor war eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die sich im Bereich 
der Garage aufgehalten hatte und für das Feuer verantwortlich sein 
könnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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