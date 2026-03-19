Polizei Wuppertal

POL-W: W Garagenbrand in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.03.2026, 19:35 Uhr) brannte in Langerfeld eine Garage. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr Flammen aus einer Garage an der Straße Klippe. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch den Gebrauch von Silvesterböllern ausgelöst worden sein. Zuvor war eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die sich im Bereich der Garage aufgehalten hatte und für das Feuer verantwortlich sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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