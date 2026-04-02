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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unerlaubten Aufenthalt aufgedeckt - Bundespolizei nimmt Mann mit gefälschten Dokumenten fest

Dortmund (ots)

Am 1. April kontrollierten Einsatzkräfte einen 40-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof. Er händigte den Beamten eine bulgarische Identitätskarte sowie einen bulgarischen Führerschein aus. Bei genauerer Betrachtung der Dokumente wurden die Uniformierten skeptisch.

Gegen 12 Uhr überprüften die Bundespolizisten den Mann. Die bulgarische Identitätskarte und der entsprechende Führerschein, die er den Einsatzkräften vorlegte, erweckten sofort den Verdacht, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. In der Bundespolizeiwache stellten die Beamten schließlich die Identität des algerischen Staatsangehörigen fest. Zudem verfügte er über keinen gültigen Aufenthaltstitel.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ausländeramt wurde der Wohnungslose dem zentralen Polizeigewahrsam zugeführt. Von dort übernahm das Ausländeramt die weiteren Maßnahmen.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die gefälschten Dokumente und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie des unerlaubten Aufenthalts gegen den Algerier ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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