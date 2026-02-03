Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 36-jähriger Zugbegleiter schwer verletzt

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagabend kam es in einem Regionalexpress, der den Bahnhof Landstuhl in Richtung Homburg verließ, zu einem körperlichen Übergriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Nach den bisherigen Ermittlungen kontrollierte der 36-jährige Zugbegleiter einen Reisenden, der keinen gültigen Fahrschein vorzeigte. Als der Mann deswegen des Zuges verwiesen werden sollte, griff er den Bediensteten unvermittelt an. Hierbei erlitt der Zugbegleiter lebensbedrohliche Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden.

Fahrgäste alarmierten die Polizei und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Angreifer wurde von Kräften der Landespolizei des Saarlandes und der Bundespolizei vor Ort festgenommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat die zuständige Kriminaldirektion Kaiserslautern beim Polizeipräsidium Westpfalz übernommen. Der Tatverdächtige soll heute einem Richter beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf dauern an. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell