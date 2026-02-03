PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt: Schaden höher als Beute

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Am Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem geschlossenen Laden in der Bahnhofstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigten zwei Personen gegen 17 Uhr zunächst die Eingangstür des Geschäfts und entwendeten im Anschluss zwei Flaschen Limonade. Wie die Beamten vor Ort feststellten, war der Sachschaden deutlich schlimmer, als der Diebstahl. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt er bei mindestens 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

