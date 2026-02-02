Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Pirmasens

Pirmasens (ots)

Jacqueline Schröder übernimmt neue Aufgabe in Ludwigshafen, Stefan Reiser folgt nach

Während einer feierlichen Veranstaltung wurde heute Polizeidirektorin Jacqueline Schröder aus der Polizeiinspektion Pirmasens verabschiedet. Schröder wechselt innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei und hat im Oktober die Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen übernommen. Gleichzeitig begrüßte Polizeivizepräsident Christof Gastauer den neuen Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens, Stefan Reiser.

Jacqueline Schröder begann ihre polizeiliche Laufbahn 1999 und durchlief Stationen von der Bereitschaftspolizei über das Polizeipräsidium Koblenz bis ins Innenministerium. Seit 2022 leitete sie die Polizeiinspektion Pirmasens und war stellvertretende Leiterin der Polizeidirektion Pirmasens. "Ihr Werdegang ist geprägt von Fachkompetenz, Führungsstärke und einem besonderen Engagement für die Mitarbeiterförderung sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt Pirmasens", betonte Gastauer in seiner Rede.

Stefan Reiser, seit 1994 im Polizeidienst, bringt umfangreiche Erfahrung aus der Kriminalpolizei, dem Landeskriminalamt und dem Innenministerium mit. Sein Werdegang umfasst unter anderem Schwerpunkte wie Organisierte Kriminalität und Zeugenschutz. Als Teamplayer und engagierter Polizist ist er zudem ehrenamtlich in der Region aktiv. Der Polizeivizepräsident ist überzeugt: "Stefan Reiser übernimmt ein starkes Team und wird die erfolgreiche Arbeit der Inspektion fortsetzen."

Die Veranstaltung stand im Zeichen von Kontinuität und Veränderung. An Jacqueline Schröder richteten sich Dank und gute Wünsche für ihre neue Aufgabe als Leiterin der Polizeidirektion Ludwigshafen. Stefan Reiser galt ein herzliches Willkommen. Alle wünschten ihm eine erfolgreiche Amtszeit, Teamgeist und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizeiinspektion ist zuständig für die kreisfreie Stadt Pirmasens, die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, sowie Teile der Verbandsgemeinde Rodalben. Die Einsatzkräfte in der Horebstadt sorgen für die Sicherheit und Ordnung von mehr als 60.000 Menschen. Informationen über die Dienststelle finden Interessierte unter https://s.rlp.de/pipirmasens im Internet. |erf

