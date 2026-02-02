PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Pirmasens

POL-PPWP: Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Pirmasens
  • Bild-Infos
  • Download

Pirmasens (ots)

Jacqueline Schröder übernimmt neue Aufgabe in Ludwigshafen, Stefan Reiser folgt nach

Während einer feierlichen Veranstaltung wurde heute Polizeidirektorin Jacqueline Schröder aus der Polizeiinspektion Pirmasens verabschiedet. Schröder wechselt innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei und hat im Oktober die Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen übernommen. Gleichzeitig begrüßte Polizeivizepräsident Christof Gastauer den neuen Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens, Stefan Reiser.

Jacqueline Schröder begann ihre polizeiliche Laufbahn 1999 und durchlief Stationen von der Bereitschaftspolizei über das Polizeipräsidium Koblenz bis ins Innenministerium. Seit 2022 leitete sie die Polizeiinspektion Pirmasens und war stellvertretende Leiterin der Polizeidirektion Pirmasens. "Ihr Werdegang ist geprägt von Fachkompetenz, Führungsstärke und einem besonderen Engagement für die Mitarbeiterförderung sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt Pirmasens", betonte Gastauer in seiner Rede.

Stefan Reiser, seit 1994 im Polizeidienst, bringt umfangreiche Erfahrung aus der Kriminalpolizei, dem Landeskriminalamt und dem Innenministerium mit. Sein Werdegang umfasst unter anderem Schwerpunkte wie Organisierte Kriminalität und Zeugenschutz. Als Teamplayer und engagierter Polizist ist er zudem ehrenamtlich in der Region aktiv. Der Polizeivizepräsident ist überzeugt: "Stefan Reiser übernimmt ein starkes Team und wird die erfolgreiche Arbeit der Inspektion fortsetzen."

Die Veranstaltung stand im Zeichen von Kontinuität und Veränderung. An Jacqueline Schröder richteten sich Dank und gute Wünsche für ihre neue Aufgabe als Leiterin der Polizeidirektion Ludwigshafen. Stefan Reiser galt ein herzliches Willkommen. Alle wünschten ihm eine erfolgreiche Amtszeit, Teamgeist und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizeiinspektion ist zuständig für die kreisfreie Stadt Pirmasens, die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, sowie Teile der Verbandsgemeinde Rodalben. Die Einsatzkräfte in der Horebstadt sorgen für die Sicherheit und Ordnung von mehr als 60.000 Menschen. Informationen über die Dienststelle finden Interessierte unter https://s.rlp.de/pipirmasens im Internet. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:01

    POL-PPWP: Überprüfungen bestätigen Verdacht nicht

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Im Fall der Kanister, die vor ein paar Tagen an der Rastanlage Waldmohr sichergestellt wurden (wir berichteten: https://s.rlp.de/lMYzEkb), hat sich der Verdacht nicht bestätigt, dass es sich bei dem Inhalt um Substanzen handelt, die zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden. Eine kriminaltechnische Überprüfung der Flüssigkeiten ergab, dass es sich um diverse Lösungsmittel ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:58

    POL-PPWP: Raub unter Jugendlichen

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße - in der Nähe des Stellwerks - von zwei jungen Männern beraubt worden. Die Täter nahmen dem Jugendlichen einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag, sowie sein Mobiltelefon ab. Nach Angaben des Opfers handelt es sich bei den Angreifern um zwei Bekannte, die in etwa gleichaltrig seien. Während des Überfalls verletzten sie den 16-Jährigen durch Schläge ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:46

    POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmstraße. Kurz vor 16 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie von außen in einem Fenster Flammen wahrgenommen hatten. Die Mieter der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren