Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub unter Jugendlichen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße - in der Nähe des Stellwerks - von zwei jungen Männern beraubt worden. Die Täter nahmen dem Jugendlichen einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag, sowie sein Mobiltelefon ab.

Nach Angaben des Opfers handelt es sich bei den Angreifern um zwei Bekannte, die in etwa gleichaltrig seien. Während des Überfalls verletzten sie den 16-Jährigen durch Schläge und Tritte leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche begab sich anschließend in Begleitung seines Vaters in ärztliche Behandlung.

Zeugen, die gegen 19 Uhr etwas Verdächtiges in der Umgebung beobachtet haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | kle

