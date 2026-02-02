PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub unter Jugendlichen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße - in der Nähe des Stellwerks - von zwei jungen Männern beraubt worden. Die Täter nahmen dem Jugendlichen einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag, sowie sein Mobiltelefon ab.

Nach Angaben des Opfers handelt es sich bei den Angreifern um zwei Bekannte, die in etwa gleichaltrig seien. Während des Überfalls verletzten sie den 16-Jährigen durch Schläge und Tritte leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche begab sich anschließend in Begleitung seines Vaters in ärztliche Behandlung.

Zeugen, die gegen 19 Uhr etwas Verdächtiges in der Umgebung beobachtet haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren