POL-PPWP: Pkw durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte durchwühlten zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh ein Fahrzeug in der Breslauer Straße und stahlen darin aufbewahrte Fahrzeugscheine.

Wie der 28-jährige Fahrzeugbesitzer gegenüber der Polizei angab, hatte er seinen Ford S-Max gegen 13 Uhr abgestellt. Als er gegen 5:40 Uhr an sein Auto zurück kam, stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt und die Dokumente entwendet wurden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | kle

