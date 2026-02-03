PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte durchwühlten zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh ein Fahrzeug in der Breslauer Straße und stahlen darin aufbewahrte Fahrzeugscheine.

Wie der 28-jährige Fahrzeugbesitzer gegenüber der Polizei angab, hatte er seinen Ford S-Max gegen 13 Uhr abgestellt. Als er gegen 5:40 Uhr an sein Auto zurück kam, stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt und die Dokumente entwendet wurden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:01

    POL-PPWP: Überprüfungen bestätigen Verdacht nicht

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Im Fall der Kanister, die vor ein paar Tagen an der Rastanlage Waldmohr sichergestellt wurden (wir berichteten: https://s.rlp.de/lMYzEkb), hat sich der Verdacht nicht bestätigt, dass es sich bei dem Inhalt um Substanzen handelt, die zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden. Eine kriminaltechnische Überprüfung der Flüssigkeiten ergab, dass es sich um diverse Lösungsmittel ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:58

    POL-PPWP: Raub unter Jugendlichen

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend auf dem Radweg parallel zur Lauterstraße - in der Nähe des Stellwerks - von zwei jungen Männern beraubt worden. Die Täter nahmen dem Jugendlichen einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag, sowie sein Mobiltelefon ab. Nach Angaben des Opfers handelt es sich bei den Angreifern um zwei Bekannte, die in etwa gleichaltrig seien. Während des Überfalls verletzten sie den 16-Jährigen durch Schläge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren