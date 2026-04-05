Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl im Essener Hauptbahnhof vollstreckt - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Essen (ots)

Am 2. April vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl im Essener Hauptbahnhof.

Gegen 19:45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung ergab der Abgleich mit dem Fahndungssystem einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte den wohnungslosen Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung. Die Uniformierten nahmen den Gesuchten daraufhin unmittelbar fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Die Beamten verständigten einen Polizeiarzt, welcher nach einer Untersuchung die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes quittierte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Bundespolizisten den 45-Jährigen dem Polizeigewahrsam Essen zu. Von dort erfolgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

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