Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (13.03.), gegen 0.50 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Betriebs in der Landecker Straße. Anschließend drang er in das Bürogebäude ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, grau/blaue Kapuzenjacke, maskiert, Arbeitshandschuhe, schwarze Jogginghose, dunkle Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

