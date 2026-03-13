Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kontrollen und Informationsangebote beim Aktionstag "Fernfahrerstammtisch Hessen" in Kirchheim

Kirchheim (ots)

Im Rahmen des Fernfahrerstammtisches Hessen fand am Mittwoch (11.03.) in Kirchheim eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs statt. Spezialisierte Kräfte verschiedener Kontrollbehörden des Polizeipräsidiums Osthessen, Vertreter der Bußgeldbehörden der Regierungspräsidien Kassel und Gießen waren im Einsatz, um gezielte Kontrollen des Schwerverkehrs durchzuführen und wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. Durch die Expertise der vor Ort befindlichen speziell geschulten Kontrollkräfte konnten fahrzeugbezogene Fragen gezielt beantwortet werden.

Die Aktion fand auf dem Gelände des SVG Autohofs Kirchheim statt. Neben der Steigerung der Verkehrssicherheit durch gezielte Kontrollen diente der Aktionstag ebenfalls der direkten Kommunikation und dem Austausch mit den Kraftfahrenden, Unternehmen, Berufsverbänden und interessierten Personen. Die Einhaltung der Lenk und Ruhezeiten, der technischen Fahrzeugzustände, der Ladungssicherung und Gefahrgutvorschriften bildeten einen Schwerpunkt der gezielten Kontrollen. Insgesamt wurden hierbei 61 Fahrzeuge und Personen überprüft.

Bei der Kontrolle von 61 Fahrzeugen beanstandeten die Kontrollkräfte 37, was zu zahlreichen Verstößen führte. In vier Fällen musste aufgrund der vorliegenden Verstöße die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt werden. Gleich vier Verkehrsstrafanzeigen wurden aufgrund von Pflichtversicherungsverstößen und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ergebnis der Kontrollen waren zahlreiche Verstöße im Bereich der sogenannten Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten), aufgedeckte technische Mängel und allgemeine Verkehrsverstöße.

Parallel zur Kontrolle bot der Fernfahrerstammtisch natürlich auch Möglichkeit zum offenen Austausch zu aktuellen Themen im Transportgewerbe. Fahrer, Pressevertreter und Interessierte nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und in das direkte Gespräch mit den Kontrollbehörden zu kommen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Rahmen des Aktionstages ein transparenter Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Akzeptanz für Kontrollen in diesem Zusammenhang geleistet werden konnte.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell