POL-OH: Erstmeldung: Rettungs- und Sucheinsatz am Niddastausee
Vogelsberg (ots)
Schotten. Am heutigen Morgen (13.03.) erhielt die Polizei Kenntnis über ein leeres, auf dem Niddastausee treibendes, Kanu. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Personen auf dem Kanu befunden haben, sind seit etwa 9 Uhr Rettungs- und Polizeikräfte mit umfangreichen Suchmaßnahmen im Bereich des Stausees im Einsatz. Es wird nachberichtet.
(Jonas Trabert)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell