Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Verteilerkasten beschädigt - Fahrzeug zerkratzt

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Poppenhausen. Am Donnerstag (12.03.), zwischen 14.45 Uhr und 16.35 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Ziegelhof" im Ortsteil Steinwand. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben, flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verteilerkasten beschädigt

Hünfeld. Am Donnerstag (12.03.), gegen 7 Uhr, stellte ein aufmerksamer Bürger in der Mackenzeller Straße fest, dass die Abdeckplatte eines dortigen Verteilerkastens von Unbekannte beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/965810, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Fahrzeug zerkratzt

Fulda. Zwischen Freitag (06.03.), 21 Uhr, und Samstag (07.03.), 8 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Oberroder Straße im Stadtteil Oberrode einen dort abgestellten schwarzen VW Tiguan. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell