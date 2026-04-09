Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte versuchen mit Falschgeld zu zahlen - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am 26. Juli vergangenen Jahres versuchten zwei unbekannte Männer in einer Diskothek in Essen Rüttenscheid mit Falschgeld zu bezahlen. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.

Gegen vier Uhr nachts betraten die beiden Unbekannten den Kassenbereich der Diskothek am Rüttenscheider Stern, nachdem sie zuvor eine Zeit lang die Arbeitsweise der Kassiererin beobachtet hatten. Beide Personen überreichten der Kassiererin Bargeld, das von dieser mittels Prüfgeräts als Fälschung entlarvt wurde.

Der Polizei liegen Bilder der Tatverdächtigen vor, welche unter folgendem Link aufgerufen werden können:

https://polizei.nrw/fahndung/200248

Das KK23 ermittelt wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld und sucht Zeugen, die Hin-weise zu den Tatverdächtigen geben können. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.

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