Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Frontalkollision zwischen Motorrad und Pkw - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.04.2026, gegen 15.35 Uhr, kam es auf der Landstraße 149 zu einer Frontalkollision, bei welcher ein Motorrad und ein Pkw beteiligt waren.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Todtnau-Gschwend kommend in Richtung Präg und überholte kurz vor dem Ortseingang Präg in einer Kurve einen vor ihm fahrenden Pkw. Einem entgegenkommenden Pkw konnte der Motorradfahrer dabei nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Motorradfahrer wurde auf den Pkw aufgeladen, prallte in die Windschutzscheibe und stürzte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn. Mit schwersten Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verflogen. Der 53-jährige Pkw-Fahrer sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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