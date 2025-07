Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Wohnungseinbruch

Leimersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Haydnstraße in Leimersheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen, ließen schlussendlich dann aber aus bislang ungeklärten Gründen vom weiteren Vorgehen ab. Die Polizei Germersheim bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter 07274 / 958-0 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

