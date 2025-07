Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am 05.07.2025, kurz nach 15 Uhr kam es in der Dorfstraße in Kapellen-Drusweiler zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer war augenscheinlich alleine am Verkehrsunfall beteiligt. Der 68-jährige Verunfallte konnte lediglich am Boden liegend, stark blutend festgestellt werden. Der 68-Jährige machte vor Ort einen orientierungslosen Eindruck und war kaum ansprechbar. Ferner konnte bei dem Verunfallten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem er vor Ort ärztlich versorgt wurde, konnte er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt. Sollten Sie Zeuge des Verkehrsunfalls gewesen sein oder können Angaben zum Unfallgeschehen machen, dann teilen Sie diese bitte telefonisch unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit.

