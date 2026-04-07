Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Kollision von zwei Lkws auf Bundesstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 04.50 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 500, unweit des Ortsteiles Brunnadern, zu einem Unfall zwischen zwei Lkws. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 500 bergwärts in nördliche Richtung und kam auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden, talwärts fahrenden 62-jährigen Lkw-Fahrer kollidierte. Der 47-Jährige kam in der Folge mit seinem Lkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Lkw des 62-Jährigen kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und kam in einer Grünfläche zum Stehen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Es bestehe Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Uniklinik geflogen. Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Lkws entstand erheblicher Sachschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste Erdreich abgebaggert werden. Wegen der Umladung des Transportgutes und der Bergung der beiden Lkws war die Bundesstraße bis gegen 14.20 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei waren auch das THW im Einsatz sowie ein Vertreter des Umweltamtes des Landratsamtes Waldshut vor Ort.

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