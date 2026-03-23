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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323- 0386 Frankfurt/ Offenbach: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist M. Gerlach aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83-Jährigen.

Herr Gerlach ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Samstagvormittag, 21. März, im Bereich der Ludwigstraße gesehen. Seitdem ist der Senior unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug dieser eine braune Jacke, schwarze Handschuhe und eine blaue Jeans.

Der Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Eine Foto des Vermissten ist dem folgenden Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6241067

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von M. Gerlach geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Offenbach, 23.03.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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