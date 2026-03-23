Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260323 - 0385 Frankfurt -Rödelheim: Bezugnahme zu 0384 Vermisstenmeldung - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Ana N. wird hiermit zurückgenommen, sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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