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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260322 - 0383 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und kurzzeitiger Sperrung der BAB3

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Samstagmittag (21. März 2026) ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, in Folge dessen insgesamt vier Personen leichtverletzt und die Autobahn zeitweise gesperrt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Unfall wie folgt zu: Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 12:15 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Als er den Fahrstreifen auf die Abbfahrspur der BAB 661 wechseln wollte, übersah er einen BMW Mini, indem sich die 40-jähirge Fahrerin sowie drei weitere Mitfahrer befanden. Es kam zur Kollision in Folge derer der Mini noch auf ein drittes Fahrzeug, einen Opel, gedreht wurde. Die beiden PKW schleuderten im weiteren Verlauf gegen die dortigen Betonwände, dabei verletzten sich vier der fünf Personen die in den PKW waren, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Auf Grund der Unfalllage wurde die BAB 3 in Fahrtrichtung Norden von 12:30 Uhr bis 13:20 Uhr vollgesperrt. Alle Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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