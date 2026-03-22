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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260322 - 0382 Frankfurt - Innenstadt
Sachsenhausen: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer nach mehreren Unfällen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten gelang es in der Nacht von Samstag (21.März.2026) auf Sonntag (22. März 2026) einen deutlich alkoholisierten 19-jährigen Autofahrer zu stoppen, dieser hatte bereits vier Unfälle verursacht.

Nach aktuellen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann mit dem dazugehörigen Fahrzeugschlüssel Zugang zu dem PKW eines Bekannten. Gegen 01:10 Uhr begann er dann seine Fahrt von der Innenstadt nach Sachsenhausen. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Zunächst prallte er gegen eine Straßenlaterne im Bereich der Langen Straße, hierbei platze bereits ein Reifen und die Airbags lösten aus. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab weiter über das Abtsgässchen in die Schifferstraße zu fahren, hierbei beschädigte er noch einen Bordstein sowie drei parkende weitere Fahrzeuge.

Im Rahmen der zwischenzeitlich eingeleiteten Fahndung gelang es Polizeibeamten dann ihn in diesem Bereich zu stoppen und die gefährliche Fahrt zu beenden. Der aggressive junge Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach, im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügt.

Letztendlich wurde er zwecks Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen, der entstandene Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich, glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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