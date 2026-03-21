Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260321 - 0380 Frankfurt - Bockenheim: PKW ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (20. März 2026) auf Samstag (21. März 2026) erhielt die Polizei eine Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug in der Rödelheimer Straße. Als die Beamten gegen 01:45 Uhr dort eintrafen fanden sie einen Mercedes vor, der bereits komplett in Flammen stand.

Der Brand konnte im weiteren Verlauf erfolgreich gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Frankfurt hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 069 / 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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