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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260320 - 0377 Frankfurt - BAB 661: Auffahrunfall an der Ausfahrt

Frankfurt (ots)

(th/ha) Am Mittwochmittag (18. März 2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren und zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige BMW-Fahrerin gegen 14:25 Uhr die Ausfahrt Friedberger Landstraße in Fahrtrichtung Süden. Dabei fuhr sie auf ein stehendes Fahrzeug an der dortigen Ampel auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach vorne geschoben und beschädigte dabei zwei weitere Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der 55-jährigen Autofahrerin ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum, weshalb bei ihr im Polizeipräsidium eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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