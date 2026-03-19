Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260319 - 0374 Frankfurt: 24. Mainova Halbmarathon - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am Sonntag, den 22. März 2026, findet der 24. Mainova Halbmarathon in Frankfurt am Main statt. Die Streckenführung wird analog des letztjährigen Halbmarathons verlaufen. Der Veranstalter rechnet mit angemeldeten 12.000 Läuferinnen und Läufern, die gemeinsam durch die Straßen von Frankfurt Sachsenhausen, Niederrad und um den Main laufen. Die ca. 21 Kilometer lange Strecke verläuft vom Deutsche Bank Park nach Sachsenhausen, von dort in Höhe der Ignatz-Bubis-Brücke über den Main, über die Untermainbrücke zurück in den Frankfurter Süden in Richtung Niederrad und anschließend durch die Bürostadt zurück zum Deutsche Bank Park.

Die Zufahrten zur Universitätsklinik und dem Krankenhaus Sachsenhausen sind dabei grundsätzlich jederzeit gewährleistet.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder vor Ort sein und dafür Sorge tragen, dass alle Läuferinnen und Läufer sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke nicht nur ein spannendes, sondern auch ein friedliches und sicheres Sportereignis genießen können. Außerdem werden unsere Einsatzkräfte dafür sorgen, dass die Laufstrecke während der Veranstaltung für den regulären Straßenverkehr gesperrt ist.

Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich deshalb darauf einstellen, dass es am Veranstaltungstag ab ca. 07:15 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um die Laufstrecke kommen wird. Auch die Abfahrt der BAB 5 "Frankfurt Niederrad Süd" wird in dieser Zeit gesperrt werden.

Für alle Beteiligten wird am Deutsche Bank Park der Parkplatz Gleisdreieck und der Waldparkplatz geöffnet sein. Es gibt aber auch sehr gute ÖPNV Anbindungen zum Deutsche Bank Park mittels S-Bahn und Straßenbahn.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.frankfurter-halbmarathon.de/) oder auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/themen/sport/sportevents/frankfurter-mainova-halbmarathon) Informationen zum Personen-Nahverkehr (Fahrpläne, zusätzliche Fahrten und Umleitungen) bieten die Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Darüber hinaus wird die Frankfurter Polizei am Einsatztag weitere Informationen wie gewohnt über die bekannten Social-Media Kanäle (X: @polizei_ffm, WhatsApp sowie auf Instagram) bekanntgegeben.

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern einen erfolgreichen Lauf!

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