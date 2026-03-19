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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260319- 0373 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Frankfurt (ots)

(ma) Zur falschen Zeit am falschen Ort war ein 40- Jähriger, der gestern Abend (18. März 2026) durch das Bahnhofsviertel spazierte.

Im Rahmen der Präsenzmaßnahem im Bahnhofsviertel fiel einer Streife gegen 23:40 Uhr im Bereich der Taunusstraße ein Mann auf, welcher anschließend einer Kontrolle unterzogen wurde.

Wie sich schnell herausstellte hatte der 40- Jährige einen offenen Haftbefehl und wurde für die weiteren Maßnahmen ins Gewahrsam verbracht, von wo die Reise weiter in die JVA ging.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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