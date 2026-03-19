Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260319- 0373 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Zur falschen Zeit am falschen Ort
Frankfurt (ots)
(ma) Zur falschen Zeit am falschen Ort war ein 40- Jähriger, der gestern Abend (18. März 2026) durch das Bahnhofsviertel spazierte.
Im Rahmen der Präsenzmaßnahem im Bahnhofsviertel fiel einer Streife gegen 23:40 Uhr im Bereich der Taunusstraße ein Mann auf, welcher anschließend einer Kontrolle unterzogen wurde.
Wie sich schnell herausstellte hatte der 40- Jährige einen offenen Haftbefehl und wurde für die weiteren Maßnahmen ins Gewahrsam verbracht, von wo die Reise weiter in die JVA ging.
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