Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260319 - 0370 Frankfurt - Höchst: Zwei brennende Gartenhütten
Frankfurt (ots)
(ha) Am gestrigen Mittwochabend (18. März 2026) gerieten zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Holzlachstraße in Brand. Die Feuerwehr war zwischen 20:30 Uhr und 01:30 Uhr im Einsatz. Letztendlich konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.
Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 069 - 755 / 51599 zu melden.
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