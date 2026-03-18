Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260318 - 0369 Frankfurt - Niederursel: Fahrkartenkontrolleur angegriffen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (17. März 2026) verletzte eine 25-Jährige einen Fahrkartenkontrolleur. Die Polizei nahm die Frau fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 44-jährige mit seiner 35-jährigen Kollegin gegen 14:30 Uhr in der Buslinie 29, wo sie Fahrkartenkontrollen durchführten. Dabei fiel ihnen eine 25-Jährige auf, da sie beim Erblicken der Kontrolleure noch versuchte, auf ihrem Handy eine Fahrkarte zu lösen. Sie konnte sich gegenüber den beiden Sicherheitsdienstmitarbeitern in der darauf folgenden Kontrolle nicht ausweisen, weshalb der Busfahrer gebeten wurde, vor dem in der Nähe befindlichen 14. Polizeirevier anzuhalten.

Dort unternahm die 25-Jährige einen Fluchtversuch, der jedoch von dem 44-Jährigen unterbunden werden konnte, indem er sich ihr in den Weg stellte. Dabei schlug die Tatverdächtige dem Kontrolleur mehrfach gegen den Kopf, biss ihn in den Unterarm und trat ihm ins Gesicht. Dieser erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Durch Polizeibeamte des 14. Reviers konnte die 25-Jährige vor Ort festgenommen werden. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

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