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Maintal: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(di) Wo ist Mihaela Zdravkova Ivanova? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten aus Maintal.
Die Teenagerin ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune, schulterlange, gelockte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und weißen Sneakern. Mihaela führte einen blauen Rucksack mit sich.
Die Gesuchte wurde zuletzt am Samstag (7. März) gegen 15 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.
Ein Bild der Vermissten kann unter der Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6237695
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mihaela Ivanova geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 / 100 - 123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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