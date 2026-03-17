Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260317 - 0365 Frankfurt - Sachsenhausen: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter- Zeugenaufruf - Bezug zur Meldung Nr. 0355

Frankfurt (ots)

(bo) Wie bereits am Sonntag (15. März 2026) berichtet, kam es am Samstagabend (14. März 2026, um 23:05 Uhr) in Sachsenhausen in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Uniklinikum Frankfurt zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Beteiligt waren eine Straßenbahn und ein E-Scooter, wobei ein 18-Jähriger noch am Unfallort verstarb und ein weiterer 18-Jähriger schwerverletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zum Unfallzeitpunkt vor Ort und könnte wichtige Angaben zum Unfallhergang machen. Es liegen Hinweise auf ein mögliches Fahrzeug dieses Zeugen vor. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes handeln.

Die Polizei bittet den Fahrer dieses Fahrzeuges sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle zu den Bürozeiten 08:00 - 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 069-755 46224 (per E-Mail: d620-extern.ppffm@polizei.hessen.de) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

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