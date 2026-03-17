Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260317 - 0362 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zwei Körperverletzungen, zahlreiche Beleidigungen und ein tätlicher Angriff...

Frankfurt (ots)

(la) ...das ist die Bilanz einer 37-jährigen Frau, die am Montagabend (16. März 2026) im Bahnhofsviertel festgenommen wurde.

Die polizeilich hinreichend bekannte Frau begab sich gegen 22:15 Uhr in eine Gaststätte in der Moselstraße und setzte sich nach bisherigen Erkenntnissen an einen bereits besetzten Tisch. Als der 25-jährige Gast sie bat, sich woanders hinzusetzen, schlug und kratzte sie den Mann im Gesicht. Der 69-jährige Gastwirt verlangte daraufhin, dass sie das Lokal verlasse. Da sie sich weigerte, alarmierte er die Polizei. Die Polizeibeamten versuchten, die Dame zunächst kommunikativ zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen. Da sie sich jedoch weiterhin standhaft weigerte, ergriffen die Beamten die Frau an den Armen und versuchten, sie aus der Lokalität zu führen. Hierbei schlug die Frau dem Gastwirt noch an den Kopf, schlug und trat nach den Polizeibeamten und beleidigte alle Beteiligten wüst. Die Polizeibeamten nahmen die Frau nun fest, mussten sich jedoch im Verlauf der Maßnahmen dauerhaft in Acht nehmen, da die stark alkoholisierte Frau immer wieder versuchte, die Polizeibeamten körperlich anzugreifen.

Der 25-jährige Gast und der 69-jährige Gastwirt wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Die Polizisten blieben unverletzt. Die 37-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

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