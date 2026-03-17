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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260317- 0361 Frankfurt - Preungesheim: Unfall mit Personenschaden

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagmorgen (16. März 2026) ereignete sich gegen 08:15 Uhr in Preungesheim ein Verkehrsunfall, bei dem alle Beteiligten verletzt wurden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 22-Jährige mit ihrem 20-jährigen Beifahrer die Goldpeppingstraße in Richtung Frankfurter Boden. In der dortigen Rechtskurve geriet das Fahrzeug der 22-Jährigen ins Schleudern und kam seitlich in den Gegenverkehr. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 63-jährige Autofahrerin, welche mit der Front ihres Fahrzeugs letztlich mit der Beifahrerseite des anderen Fahrzeugs kollidierte.

Alle Beteiligten wurden hierdurch verletzt, der 20-jährige Beifahrer schwer. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Goldpeppingstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam sowie der genaue Unfallhergang sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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