Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260316- 0359 Frankfurt- Praunheim: Nachbarschaftsstreit führt zu polizeilichem Großeinsatz

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (15. März 2026) führten Nachbarschaftsstreitigkeiten zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach bisherigem Kenntnisstand eskalierte gegen 20:25 Uhr ein Streit zwischen zwei Anwohnern der Ludwig-Landmann-Straße. Diese trafen kurz zuvor zufällig im Bereich der Straße aufeinander und bedrohten sich gegenseitig erst mittels Messer und im weiteren Verlauf auch mit einer Schreckschusswaffe.

Einer der beiden beteiligten Personen, ein 65- Jähriger, flüchtete sich in seine Wohnung und wählte den Notruf. Die umgehend alarmierten Streifen riegelten den Bereich ab und stoppten den Verkehr auf der Ludwig-Landmann-Straße. Die eingesetzten Streifen lokalisierten den weiteren Beteiligten, einen 29- Jährigen, und nahmen diesen widerstandslos fest.

Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Auch bei dem 65- Jährigen durchsuchten die Streifen und stellten ein Messer sicher. Die Streifen fertigten Strafanzeigen u.a. wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzungsdelikte und sprachen den Beteiligten ein Kontakt- und Annährungsverbot aus. Wie genau die Abläufe der Streitigkeiten waren ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

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