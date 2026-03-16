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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260316 - 0358 Frankfurt -Bergen-Enkheim
Bornheim: Zwei Wohnungsbrände mit Sachschäden

Frankfurt (ots)

(la) Am vergangenen Wochenende (14. und 15. März 2026) ereigneten sich gleich zwei Wohnungsbrände in Bergen-Enkheim und Bornheim. Eine Person wurde leicht verletzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um ca. 04:15 Uhr, meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Klingenweg. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert. In der betroffenen Wohnung angekommen konnte die 67-jährige Wohnungsnehmerin mit leichten Verletzungen geborgen und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Brand war zeitnah gelöscht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, geriet eine Küche in der Berger Straße in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In der Wohnung entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen einen 33- Jährigen, der kurz zuvor in der Küche Essen zubereitete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



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