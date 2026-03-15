Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260315 - 0355 Frankfurt - Niederrad: Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter- Eine Person verstorben, eine weitere schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (14. März 2026) ereignete sich in Niederrad ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn, bei dem ein 18-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Ein weiterer 18-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Es erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Unfallaufnahme.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden 18-Jährige gegen 23:05 Uhr auf einem E-Scooter den Theodor-Stern-Kai in westliche Richtung. Auf Höhe des Universitätsklinikums bog der E-Scooter an der Einfahrt, die die Bahngleise der Straßenbahn quert, in eine Zufahrt zum Krankenhaus ab. Dabei stürzten die beiden jungen Männer und einer der 18-Jährigen wurde von einer parallel fahrenden Straßenbahn erfasst. Infolgedessen erlitt er so schwere Verletzungen, dass er diesen noch am Unfallort erlag. Der zweite Mann wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er ärztlich versorgt wurde.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war vor Ort, um die erforderlichen Maßnahmen sowie die Unfallaufnahme durchzuführen. Der Theodor-Stern-Kai musste während der Maßnahmen gesperrt werden und der Straßenbahnverkehr wurde zeitweise eingestellt.

Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen und werden durch die Polizei und einen hinzugezogenen Gutachter untersucht.

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