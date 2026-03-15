Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260315 - 0356 Frankfurt - Westend: Volksverhetzende Farbschmierereien
Frankfurt (ots)
(di) Unbekannte Täter beschmierten mit blauer Farbe gestern Abend (14. März 2026) im Zeitraum zwischen 19:00 und 00:20 Uhr die Fassade eines Bankgebäudes in der Bockenheimer Landstraße nahe der Bockenheimer Warte großflächig mit einem volksverhetzenden Schriftzug und entkamen unerkannt.
Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (13.Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
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