PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260315 - 0356 Frankfurt - Westend: Volksverhetzende Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte Täter beschmierten mit blauer Farbe gestern Abend (14. März 2026) im Zeitraum zwischen 19:00 und 00:20 Uhr die Fassade eines Bankgebäudes in der Bockenheimer Landstraße nahe der Bockenheimer Warte großflächig mit einem volksverhetzenden Schriftzug und entkamen unerkannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (13.Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren