Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Anklageerhebung wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges u. a. - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 68-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz und Untreue Anklage beim Landgericht Mannheim - Wirtschaftsstrafkammer erhoben.

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, als Hauptverantwortlicher einer schweizerisch-deutschen Unternehmensgruppe von Privatanlegern Geld angeworben zu haben, um es vorgeblich in Bauprojekte zu investieren. Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass die Unternehmen abgesehen von dem Geld der Anleger über keine nennenswerten Einnahmen verfügten und deshalb insbesondere ein Bauprojekt in Konstanz, bestehend aus Hotel, Parkhaus und Tagungszentrum, nicht fertiggestellt und die versprochenen Rückzahlungen nicht geleistet werden konnten. Das Bauvorhaben kam wegen ausstehender Zahlungen im Dezember 2018 zum Erliegen. Der den Anlegern in dem von der Anklage umfassten Zeitraum 2018/2019 entstandene Schaden beläuft sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen auf rund 4,8 Mio. EUR und 70.000 CHF.

Darüber hinaus soll der Angeschuldigte über mutmaßlich gefälschte Darlehensverträge und Rechnungen über 2 Mio. EUR für eigene Zwecke aus dem Vermögen der Unternehmensgruppe entnommen haben.

Der Anklage vorausgegangen waren akribisch über mehrere Jahre in verschiedenen Ländern geführten Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, welche im November 2025 zur Festnahme des zwischenzeitlich auf Teneriffa lebenden Angeschuldigten geführt haben. Der Angeschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Mannheim hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell