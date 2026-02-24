Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: RadiCast - LKA Baden-Württemberg startet True-Crime-Podcast

Stuttgart (ots)

Wie ticken eigentlich Reichsbürger? Wie laufen Radikalisierungsprozesse ab? Und welche Gefahren entstehen dadurch für Gesellschaft und Demokratie? Ab dem 24.02.2026 gibt es dazu Antworten aus erster Hand, fesselnd erklärt anhand echter Kriminalfälle. Unter dem Titel "RadiCast" startet das LKA BW seinen ersten True-Crime-Podcast.

Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht das Phänomen Reichsbürger und Selbstverwalter. Anhand realer Kriminalfälle, meist aus Baden-Württemberg, zeigen Expertinnen und Experten, wie Radikalisierungsprozesse verlaufen, welche Gefahren von der Szene ausgehen und wie Verschwörungserzählungen in konkrete Gewalt münden können. Die Fälle reichen von versuchtem Polizistenmord, über Kindeswohlgefährdung, bis hin zum größten Kriegswaffeneinsatz seit RAF-Zeiten.

Moderiert wird RadiCast von Dr. Daniel Köhler, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums gegen Extremismus Baden-Württemberg (konex), und Conrad Klosinski, Polizeibeamter und Leiter der Ausstiegsberatung des konex. Gemeinsam mit wechselnden Gästen aus Polizei, Wissenschaft und Praxis beleuchten sie jeden Fall aus mehreren Perspektiven - analytisch und sachlich.

Ein zentrales Anliegen des Podcasts ist dabei der Präventionsgedanke. "RadiCast soll nicht nur in zeitgemäßem Format über extremistische Szenen aufklären und sensibilisieren, sondern auch zeigen, dass es Wege aus der Radikalisierung gibt", sagt Bettina Rommelfanger, Leiterin des konex. "Der Podcast richtet sich ausdrücklich auch an Menschen aus der Szene, an Angehörige sowie an das berufliche Umfeld - und verweist auf konkrete Hilfs- und Ausstiegsangebote."

Die erste Doppelfolge kann ab sofort überall angehört werden, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen alle zehn bis zwölf Tage - abonnieren lohnt sich!

Den Spotify-Kanal zu RadiCast finden Sie hier: https://t1p.de/vfe1s

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell