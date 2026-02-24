PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: RadiCast - LKA Baden-Württemberg startet True-Crime-Podcast

LKA-BW: RadiCast - LKA Baden-Württemberg startet True-Crime-Podcast
  • Bild-Infos
  • Download

Stuttgart (ots)

Wie ticken eigentlich Reichsbürger? Wie laufen Radikalisierungsprozesse ab? Und welche Gefahren entstehen dadurch für Gesellschaft und Demokratie? Ab dem 24.02.2026 gibt es dazu Antworten aus erster Hand, fesselnd erklärt anhand echter Kriminalfälle. Unter dem Titel "RadiCast" startet das LKA BW seinen ersten True-Crime-Podcast.

Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht das Phänomen Reichsbürger und Selbstverwalter. Anhand realer Kriminalfälle, meist aus Baden-Württemberg, zeigen Expertinnen und Experten, wie Radikalisierungsprozesse verlaufen, welche Gefahren von der Szene ausgehen und wie Verschwörungserzählungen in konkrete Gewalt münden können. Die Fälle reichen von versuchtem Polizistenmord, über Kindeswohlgefährdung, bis hin zum größten Kriegswaffeneinsatz seit RAF-Zeiten.

Moderiert wird RadiCast von Dr. Daniel Köhler, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums gegen Extremismus Baden-Württemberg (konex), und Conrad Klosinski, Polizeibeamter und Leiter der Ausstiegsberatung des konex. Gemeinsam mit wechselnden Gästen aus Polizei, Wissenschaft und Praxis beleuchten sie jeden Fall aus mehreren Perspektiven - analytisch und sachlich.

Ein zentrales Anliegen des Podcasts ist dabei der Präventionsgedanke. "RadiCast soll nicht nur in zeitgemäßem Format über extremistische Szenen aufklären und sensibilisieren, sondern auch zeigen, dass es Wege aus der Radikalisierung gibt", sagt Bettina Rommelfanger, Leiterin des konex. "Der Podcast richtet sich ausdrücklich auch an Menschen aus der Szene, an Angehörige sowie an das berufliche Umfeld - und verweist auf konkrete Hilfs- und Ausstiegsangebote."

Die erste Doppelfolge kann ab sofort überall angehört werden, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen alle zehn bis zwölf Tage - abonnieren lohnt sich!

Den Spotify-Kanal zu RadiCast finden Sie hier: https://t1p.de/vfe1s

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Pressestelle
Kriminaloberrätin Lisa Schröder
Telefon: 0711 5401-2044
E-Mail: pressestelle-lka@polizei.bwl.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 16:59

    LKA-BW: Bretten: 13-Jähriger verletzt Mitschüler mit Messer

    Stuttgart/Bretten (ots) - In der Brettener Pestalozzi-Schule hat ein 13-Jähriger am Morgen des 23. Februar 2026 einen Mitschüler mit einem Messer angegriffen. Der Mitschüler wurde dabei oberflächlich verletzt. Der 13-Jährige flüchtete anschließend, konnte aber etwa zwei Stunden später außerhalb von Bretten aufgegriffen und festgenommen werden. Das LKA BW hat die Aufklärung der Hintergründe des Messerangriffs in ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 09:11

    LKA-BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Wangen bei Göppingen

    Stuttgart/Ulm (ots) - Am späten Abend des 06. Februar randalierte ein 20-jähriger Ukrainer in einem Mehrfamilienhaus in Wangen (Landkreis Göppingen). Dabei bedrohte er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zunächst die hinzugerufenen Polizeibeamten mit einer Schusswaffe und verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung. Nachdem er sich auf seinem Balkon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren