Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Wangen bei Göppingen

Stuttgart/Ulm (ots)

Am späten Abend des 06. Februar randalierte ein 20-jähriger Ukrainer in einem Mehrfamilienhaus in Wangen (Landkreis Göppingen). Dabei bedrohte er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zunächst die hinzugerufenen Polizeibeamten mit einer Schusswaffe und verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung. Nachdem er sich auf seinem Balkon weiterhin mit einer Schusswaffe zeigte und verbale Drohungen äußerte, wurden angesichts der Bedrohungslage Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf bedrohte der Mann auch diese mit der Schusswaffe, woraufhin es im Rahmen eines Notzugriffes zur Abgabe mehrerer Schüsse durch das Spezialeinsatzkommando kam. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr. Er wird aktuell im Krankenhaus behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ulm durch das LKA BW geführt. Dabei steht zunächst die genaue Rekonstruktion des Geschehens im Vordergrund.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

