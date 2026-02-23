Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Bretten: 13-Jähriger verletzt Mitschüler mit Messer

Stuttgart/Bretten (ots)

In der Brettener Pestalozzi-Schule hat ein 13-Jähriger am Morgen des 23. Februar 2026 einen Mitschüler mit einem Messer angegriffen. Der Mitschüler wurde dabei oberflächlich verletzt. Der 13-Jährige flüchtete anschließend, konnte aber etwa zwei Stunden später außerhalb von Bretten aufgegriffen und festgenommen werden.

Das LKA BW hat die Aufklärung der Hintergründe des Messerangriffs in der Brettener Pestalozzi-Schule übernommen. Der 13-Jährige war den Ermittlungsbehörden vor wenigen Wochen im Zusammenhang mit auffälligen Äußerungen im Internet bekannt geworden. Da einige dieser Äußerungen rechtsextremistische Inhalte aufwiesen, war unter anderem das Kompetenzzentrum gegen Extremismus (konex) beim Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum des LKA BW involviert, das bereits Kontakt zur Familie des Jungen sowie zum örtlichen Jugendamt hergestellt hatte.

Da der 13-Jährige noch nicht strafmündig ist, wird kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren geführt. Dennoch ist es unser Ziel, die Hintergründe der Tat aufzuklären und das zuständige Jugendamt dabei zu unterstützen, dem Jungen und seiner Familie die notwendige Hilfe zukommen zu lassen.

Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt, auch zum Schutz des Kindes, nicht veröffentlicht werden.

