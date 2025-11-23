PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermeintlicher Spendensammler entwendet Geldbörse +++ Steuergerät und Dashcam aus zwei Linienbussen entwendet

Hofheim (ots)

1. Trickdiebstahl durch vermeintlichen Spendensammler, Hattersheim am Main, Beethovenstraße, Samstag, 22.11.2025, 17:00 Uhr

(tw) Der unbekannte Täter verschaffte sich unter dem Vorwand des Spendensammelns Zugang zur Wohnung des Geschädigten. Hier bat der als ca. 180 cm groß und 25 - 30 Jahre alt beschriebene, männliche Täter um ein Glas Wasser. Als der Geschädigte ihn daraufhin kurzzeitig aus den Augen ließ, entwendete dieser das Portemonnaie des Rentners und flüchtete. Im Treppenhaus konnte nur noch die entleerte Geldbörse aufgefunden werden. Das gesamte Bargeld fehlte. Der Flüchtige trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke mit einem unbekannten weißen Emblem auf Brusthöhe sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus zwei Linienbussen, Hofheim am Taunus, Robert-Bosch-Straße, Samstag, 22.11.2025, 08:00 Uhr bis 19:35 Uhr

(tw) Unbekannte Täter drangen im Verlauf des Tages in einen auf einem Schotterparkplatz im Gewerbegebiet Wallau abgestellten Linienbus ein. Hieraus entwendeten diese eine in der Fahrerkabine installierte Dashcam. Aus einem weiteren dort geparkten Linienbus wurde ein in der Mittelkonsole befindliches Steuergerät ausgebaut und entwendet. Einbruchsspuren konnten an beiden Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Es wird angenommen, dass sich die Täter durch gewaltsames Aufdrücken der Schiebetüren Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen konnten. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

