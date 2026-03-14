Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260314 - 0353 Frankfurt - Bonames: Hoher Sachschaden bei Kollision zweier Fahrzeuge

Frankfurt (ots)

(di) Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen entstand gestern Nacht (13. auf 14. März 2026) in Bonames erheblicher Sachschaden. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge beschädigt, drei davon erlitten einen Totalschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger gegen 01:30 Uhr mit seinem VW die Homburger Landstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich Homburger Landstraße / Hugo-Sinzheimer-Straße mit dem Fahrzeug eines von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 23-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 23-Jährigen so stark im Frontbereich beschädigt, dass die Frontschürze gänzlich abriss und über die Fahrbahn schleuderte. Das Fahrzeug des 19-Jährigen schleuderte infolge des Zusammenpralls nach links und prallte anschließend frontal gegen ein geparktes Fahrzeug.

Durch die Wucht wurde das geparkte Fahrzeug noch mit drei weiteren Pkw am Straßenrand zusammengeschoben, sodass an den Fahrzeugen ebenfalls Sachschaden entstand. Ein weiteres Fahrzeug wurde zudem durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Fahrzeuge des 19- und 23-Jährigen erlitten Totalschaden.

Im Fahrzeug des 19-Jährigen befanden sich noch zwei Mitfahrer, welche Verletzungen davontrugen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Aufgrund der festgestellten Umstände und des vorhandenen Schadensbildes besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, weswegen die Beamten gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet haben.

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