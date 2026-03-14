Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260314 - 0350 Frankfurt - BAB 5: Langer Rückstau nach Unfall

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (13. März 2026) ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es kam aufgrund der komplexen Bergungsarbeiten zu einem längeren Rückstau.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines LKW gegen 12:05 Uhr den mittleren Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und dem Nordwestkreuz. Als der LKW-Fahrer den Fahrstreifen nach rechts wechselte, touchierte er dabei das Fahrzeug einer dort fahrenden 22-Jährigen mit der vorderen rechten Seite.

Durch den Aufprall verlor die 22-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über den mittleren auf den linken Fahrstreifen, wo es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug eines dort fahrenden 42-Jährigen kam. Anschließend touchierte die 22-Jährige die linksseitige Betonleitwand. Der Kontakt zur Wand führte dazu, dass das Fahrzeug um 90 Grad um die Längsachse gedreht wurde, zurück auf den mittleren Fahrstreifen schleuderte und dort auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam.

An allen beteiligten Fahrzeugen sowie an der Betonleitwand entstand ein Sachschaden. Die 22-Jährige sowie der 42-jährige Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Glücklicherweise konnten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen.

Aufgrund eines aufgerissenen Treibstofftanks an dem Fahrzeug der 22-Jährigen mussten Feuerwehrkräfte den verbleibenden Tankinhalt aufwendig abpumpen und die ausgelaufenen Betriebsstoffe binden. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei den Bergungsmaßnahmen.

Für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis 13:20 Uhr in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, was zu einer erheblichen Staubildung von bis zu sieben Kilometern führte.

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